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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da bir firma, ölen hayvanın kemiğinden kültür incisi geliştiriyor

Japonya’daki bir kozmetik firması, ailenin bir ferdi olarak görülen ev hayvanlarını kaybedenlere ve onu ‘ölümsüzleştirmek’ isteyenlere ilginç ve pahalı bir seçenek sunuyor: Ölen hayvanın kemiklerinden inci üretiyor!

Fotoğraf: shirdi121.blogspot.com (temsili)

Daily Mail’deki habere göre Nagasaki kentindeki firma, ölen kedi, köpek veya diğer hayvanların kemiğinden bir parçayı kullanarak sahibi için bir yılda kültür incisi üretmenin yöntemini geliştirdi.

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“Böylece hayvanlarını kaybedenler için onları ölümsüzleştirmiş oluyoruz” açıklamasını yapan firmanın geliştirdiği incinin fiyatı 451 bin yen (24 bin 140 lira).

Yöntemi 10 yaşındaki köpeği Ran’ı kaybedince yasa giren Nagasaki Üniversitesi profesörlerinden Yoşiki Matsuşita geliştirdi. Mastuşita’nın yöntemi uygulanırken bir kemik parçası alınıp ‘reçine yumağı’nın içine konuluyor. Etrafı reçineyle kaplı kemik, istiridyenin içine yerleştiriliyor ve sonunda mücevher olarak kullanılabilecek boyutta inci oluşuyor.

Hayvanları ölenlerin başvurdukları yöntemler arasında klonlamak, cansız bedenlerini veya küllerini uzaya göndermek yer alıyor.

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