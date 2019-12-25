Japonya’da bakan yardımcısı Çinli şirketten rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltında

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti Milletvekili Tsukasa Akimoto, ülkede kumarhane açmak isteyen Çinli bir şirketten rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Akimoto (Fotoğraf: Kyoto News)

Tokyo savcılığının açıklamasında, Akimoto’nun, Japonya’da kumarhane açmak isteyen Çinli bir şirketin üç yöneticisinden toplamda 3 milyon yen (yaklaşık 163 bin lira) rüşvet aldığından şüphelenildiği belirtildi. Akimoto’nun yanı sıra üç şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Reklam

Ekim 2018’den bu yana kabinede kıdemli bakan yardımcısı olarak görev yapan Akimoto, Başbakan Şinzo Abe’nin ekonomiyi ve turizmi canlandırma planı kapsamında başlattığı kumarhane politikasına nezaret ediyor.

Ofisi geçen hafta savcılar tarafından basılan Akimoto, Twitter hesabında ve medyaya verdiği demeçlerde, yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Japon hükümeti kumarhaneleri, mağazaları ve otelleri içeren entegre ‘tatil köyleri’ konseptinin yerel ekonomileri, turizmi ve vergi gelirlerini artıracağını düşünüyor.