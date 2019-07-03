Japonya’da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri verildi

Japonya’nın Kagoşima bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle olası afetlere karşı üç şehirde yaklaşık 800 bin kişiye tahliye emri verildi.
Kyodo News’e göre yetkililer devam eden sağanak yağışın su baskını ve toprak kayması gibi afetlere yol açabileceği için bölgedeki Kagoşima, Kirişima ve Aira şehirlerinde tahliye çalışmalarına başladı.
Yetkililer Kagoşima bölgesine komşu Miyazaki bölgesinde de yaklaşık 310 bin kişinin tahliye edilebileceğini duyurdu.
Geçen sene Japonya’nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında 222 kişi hayatını kaybetmişti.