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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da 258 gram doğan en küçük erkek bebek taburcu oldu

Geçen yıl ekim ayında 258 gram ağırlığında, 22 santimetre boyunda dünyaya gelen ve hayata tutunarak ‘yaşayan en küçük erkek bebek’ olarak kayıtlara geçen Ryusuke Sekino hastaneden taburcu oldu.

Fotoğraf: dieselgasoil.com

1 Ekim 2018’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da, annesinin hipertansiyonu nedeniyle 24 hafta beş günlük hamileyken dünyaya gelen bebek evinin yolunu tuttu. Sezaryenle dünyaya gelen Ryusuke Sekino’nun doktorları, yeni doğan yoğun bakımında aylarca tüplerle beslenen , zaman zaman annesinin sütü kütips aracılığıyla verilen Sekino’yu yaşatmak için çok çaba sarfettiklerini söyledi.

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Annesi Toshiko Sekino ise “Doğduğunda o kadar küçüktü ki ona dokunursam bir yerini kırarım diye korkuyordum. Sütünü içiyor, banyo yaptırabiliyoruz. Eve gittiğimize inanamıyorum” dedi.

Altı ay 20 günlükken taburcu olan Sekino’dan önce hayatta kalan en küçük erkek bebek 2015’te 252 gram ağırlığında Almanya’da dünyaya gelen bebekti.


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