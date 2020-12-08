Japonya, yapay zeka kullanılan çöpçatanlık programları için fon verecek

Japonya yönetimi, düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yapay zeka kullanılan çöpçatanlık yöntemlerinin kullanılması için finansal destek verecek.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Geçen yıl Japonya’da doğan bebek sayısı 865 binin altına düştü. Bu, kaydedilen en düşük sayıydı.

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Doğum oranını artırmak için çıkış yolu arayan devlet çareyi yapay zekada buldu.

2021 yılından itibaren yalnız olanların ‘ruh ikizini’ bulmaları için yapay zekadan destek alan projeler uygulayan yerel yönetimlere fon sağlanacak. Gelecek yıl yerel yönetimlere 2 milyar yen fon dağıtılacak.

Şimdiye kadar bireylerin ‘aradıkları aşkı bulmaları için’ yapay zekaya başvuran yerel yönetimlerin kullandığı çöpçatanlık programlarında kişilerin sadece yaşı, geliri gibi veriler göz önüne alınarak onlara uygun eş adayı bulunuyordu.

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Merkezi yönetimin vereceği fonla hobi, dünya görüşü gibi verileri de göz önüne alan daha gelişmiş çöpçatanlık programları kullanılabilecek.

Şimdiki doğum oranı göz önüne alınarak yapılan projeksiyona göre 2017’de 128 milyona ulaşan ülke nüfusu bu yüzyılın sonunda 53 milyona düşebilir.