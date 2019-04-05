Japonya Uzay Araştırma Ajansı asteroit ‘bombaladı’

Japon uzay aracı Hayabusa-2 incelediği Ryugu adlı asteroitin yüzeyine patlayıcı bıraktı. Amaç, patlama sonucunda, yüzeyinde oluşması beklenen krater sayesinde asteroitin yeraltı örneklerini dünyaya getirerek yerküre ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğuna ışık tutmak.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu asteroidine yolladığı Hayabusa-2’nin 500 metre yüksekten bıraktığı patlayıcı sayesinde 10 metre eninde bir delik açmayı hedeflendiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Denemenin başarılı olup olmadığını iki hafta içinde anlayacağız. Patlama başarıyla sonuçlanıp krater açıldıysa birkaç hafta içinde Hayabusa-2 yeniden asteroite gidecek ve örnek toplayacak. Ayrıca patlama anının görüntüleri uzay aracındaki kamera sayesinde kayda geçmiş olacak. .
JAXA’nın, 2014 yılında uzaya yolladığı Hayabusa-2 uzay aracı şubat ayında Ryugu asteroitine kısa süreli iniş yapıp yüzeyinden toprak örneği almayı başarmıştı.