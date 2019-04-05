Japonya Uzay Araştırma Ajansı asteroit ‘bombaladı’

Japon uzay aracı Hayabusa-2 incelediği Ryugu adlı asteroitin yüzeyine patlayıcı bıraktı. Amaç, patlama sonucunda, yüzeyinde oluşması beklenen krater sayesinde asteroitin yeraltı örneklerini dünyaya getirerek yerküre ve diğer gezegenlerin nasıl oluştuğuna ışık tutmak.

Fotoğraf: JAXA (Akihiro Ikeshita’nın illüstrasyonu)

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu asteroidine yolladığı Hayabusa-2’nin 500 metre yüksekten bıraktığı patlayıcı sayesinde 10 metre eninde bir delik açmayı hedeflendiğini açıkladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Denemenin başarılı olup olmadığını iki hafta içinde anlayacağız. Patlama başarıyla sonuçlanıp krater açıldıysa birkaç hafta içinde Hayabusa-2 yeniden asteroite gidecek ve örnek toplayacak. Ayrıca patlama anının görüntüleri uzay aracındaki kamera sayesinde kayda geçmiş olacak. .

JAXA’nın, 2014 yılında uzaya yolladığı Hayabusa-2 uzay aracı şubat ayında Ryugu asteroitine kısa süreli iniş yapıp yüzeyinden toprak örneği almayı başarmıştı.