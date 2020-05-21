Japonya, Türkiye’ye finansal destek teklif etmeyi planlıyor

Japonya Başbakan Şinzo Abe, Japonya’nın corona virüsünün yayılmasını ve ekonomik çöküşü kontrol etmesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye’ye tıbbi ve mali destek teklif edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul’un Başakşehir ilçesinde inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışında video konferans katılımı ile konuşan Abe “Ülkede ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesine de yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

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Japonya başbakanı “Acil durum kredileri de dahil olmak üzere finansal bir katkı düşünüyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzenlerinin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor” ifadelerini kullandı.