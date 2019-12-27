Japonya, petrolünü korumak için Umman Denizi’ne savaş gemisi ve uçak gönderiyor

Japonya, petrol ithalatının yüzde 90’ını yaptığı Ortadoğu’dan ülkesine petrol taşıyan gemilerini korumak için bölgeye savaş gemisi ve devriye uçağı gönderme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Japon hükümet sözcüsü, helikopter taşıyabilen bir destroyer ile iki P-3C sınıfı devriye uçağının, petrol taşıyan gemilerinin güvenli seyahati amacıyla bölgeye gönderileceğini açıkladı.

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Bölgeye gönderilecek Japon savaş gemisi ve uçaklarının, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Arap Denizi’nin kuzeyinde görev yapacağı, ancak İran ile ABD arasında gerilime yol açan Basra (Hürmüz) Körfezi’nde görevlendirilmeyeceği belirtildi.