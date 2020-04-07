Japonya olağanüstü hal ilan edecek, 1 trilyon dolar destek hazırlanıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki corona virüsü enfeksiyonlarında endişe verici artışı sınırlamak için olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanırken, hükümetinin insanların hayatlarını korumak için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi.

Fotoğraf: Reuters

Abe, günün erken saatlerde uzmanlar panelinden onay aldıktan sonra başkent Tokyo ve diğer altı eyalette yaklaşık bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edecek.

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Abe kabinesi pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için Japonya’nın üretiminin yüzde 20’sine eşit olan 108 trilyon yen (990 milyar dolar/ 6 trilyon 688 milyar lira) değerinde büyük destek paketine nihai şeklini verecek.

Abe parlamentoya yaptığı açıklamada, “Olağanüstü hal ilan etmeye karar verdik, çünkü ülke çapında corona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasının hayatlar ve ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratacağını sonucuna vardık” dedi.

Abe “İnsanların yaşamlarının ve sağlığının korunmasına öncelik vereceğiz ve bölge hükümetleri ile yakın çalışacağız” dedi.

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Abe TSİ ile 13:00’da basın toplantısı düzenleyecek.

Tokyo’da koronavirüs enfeksiyonları geçen hafta iki kattan fazla artışla 1116’ya çıktı. Bu rakam ülkedeki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ülke çapında, vaka sayısı 4 bini aşarken, ölü sayısı 93 oldu.