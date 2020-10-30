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Japonya, Moderna’nın ‘corona’ aşısından 50 milyon doz üretecek

Japon biyo eczacılık ve farmasötik şirketi Takeda, ABD’li Moderna’nın ürettiği Covid-19 aşısı mRNA-1273’ü, 2021’de 50 milyon doz tedarik edecek.

Fotoğraf: Reuters

Takeda şirketinden yapılan açıklamaya göre, ABD’li ilaç üreticisi Moderna ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) iş birliğiyle oluşturulan sözleşme açıklandı.

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Buna göre Takeda, Covid-19’a geliştirilen ve faz 3 klinik testlerini tamamlayan Moderna’nın aşı adayı mRNA-1273’ün onaylanması sonrasında, 2021’in ilk yarısından itibaren 50 milyon doz aşıyı ithal edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takeda Küresel Aşı İşletme Birimi Başkanı Rajeev Venkayya, firmanın Japonya’da sürdürülebilir ve süratli bir aşı tedariki için hükümet ve bakanlıkla iş birliğini sürdürdüğünü belirterek “Moderna ve Novavax ile çalışmayı tercih ettik ki her ikisi de gelecek vadediyor” ifadesini kullandı.

Sözleşme kapsamında, mRNA-1273 aşı adayının dağıtılması öncesinde Japonya’da mevzuata yönelik gerekli işlemler yapılacak.

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Moderna da Takeda’ya aşının son halini temin ederek firmanın kalkınmasına destek verecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, aşının etkili olabilmesi için ülkede 25 milyon kişiye, iki doz uygulanacağını açıkladı.

Japonya’da hükümet, İngiliz AstraZeneca ve ABD’li Pfizer üretimi Covid-19 aşılarının başarılı olması halinde bu firmalardan 120 milyon doz temin edilmesi için anlaşmıştı.

Öte yandan Takeda şirketi, ABD’li Novavax’ın aşı adayının Japonya’da üretilmesi ve satılması için de hazırlık yaptığını açıkladı.

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Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.

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