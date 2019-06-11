Japonya, İran krizinde arabuluculuğa başlıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle ortaya çıkan İran ile ABD arasındaki yeni krizde arabuluculuğa soyundu. Girişim, Abe’nin Tahran ziyaretiyle resmen başlıyor.

Abe, 22 Ocak 2014’te Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Abe’nin çarşamba günü (yarın) Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, perşembe günü de dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geleceğini açıkladı.

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Abe, 41 yıldır İran’ı ziyaret eden ilk Japonya başbakanı olacak. Ziyaretin, aynı zamanda İran ile Japonya’nın diplomatik ilişki kurmasının 90’ıncı yılına denk geldiği belirtiliyor.

Suga, şöyle konuştu: “Ortadoğu’da gerilim artarken, bir bölgesel güç olan İran’ı, düzenlenecek liderler zirvesine katılarak, gerilimi azaltması yönünde teşvik etmeyi planlıyoruz.”

Suga ayrıca, Abe’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak İran konusunu konuştuğunu açıkladı.

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‘Aslında bu bir arabuluculuk ziyareti değil’

Japonya’ya geçen ay dört günlük bir ziyaret yapan Trump, Abe’nin Tahran’a yapacağı ziyarette İran ile yeni bir anlaşmaya yardımcı olmasından memnuniyet duyacağını açıklamıştı.

Merkezi Washington’da bulunan bilimsel araştırma ve düşünce kuruluşu Wilson Center’ın Japon üyesi Toşihiro Nakayama, “Abe, gerilimi azaltma ve iki taraf arasında elçi rolü oynamaya çalışıyor” derken, bunun ‘cesur bir hareket’ olduğunu vurguladı. Nakayama, bu cesaretin, ‘Abe’nin Trump ile yakın ve güvenilir ilişkilerinden kaynaklandığını düşündüğünü’ de ifade etti.

Bazı uzmanlar ise Abe’nin ziyaretinin ‘bir arabuluculuk girişimi olmadığını’ vurguladı. Japon diplomat Kunihiko Miyake şöyle konuştu: “Bu ziyarette arabuluculuk gündemde değil. Bu ziyaret basitçe ikili ilişkilerle ilgili ve biraz da iş ziyareti. Daha dikkatli olmalıyız.”

Almanya: Bölge her an patlayabilir

Tahran’a resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinden sonra ‘bölgedeki durumun her an patlamaya hazır ve son derece ciddi olduğunu’ söyledi. Maas, “Bölgedeki en tehlikeli tırmanma, varolan gerilimin askeri tırmanmaya yol açmasıdır” dedi.