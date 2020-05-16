Japonya, Dünya Sağlık Örgütü’ne soruşturma açılmasını istedi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 salgını karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

“Japonya, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını önerecek” diyen Abe, teklifin pazartesi günkü DSÖ Genel Kurulu’nda yapılacağını belirtti.

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Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de ülkesinin söz konusu soruşturma çağrısı için uluslararası camiaya katılacağını, soruşturmanın bağımsız bir organ tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“Uluslararası toplumda virüsün tam olarak nereden geldiği ve ilk tepki hakkında çok fazla tartışma var” diyen Motegi, “Kapsamlı bir soruşturmanım bağımsız bir organ tarafından yapılması çok önemli” ifadelerini kullandı.

DSÖ, Çin’in salgını başlangıç döneminde önleyebilecek kritik bilgileri dünya kamuoyundan sakladığına yönelik iddialarla birlikte ‘ihmal’ eleştirilerinin hedefi olmuş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise suçlamaları reddederek dünya genelinde 300 bini aşkın ölüme yol açan virüsü siyasallaştırmama çağrısında bulunmuştu.