Japonya corona virüsünü HIV ilaçlarıyla tedavi etmeyi deneyecek

Japonya, ‘corona’yı tedavi etmek için HIV ilaçlarını kullanacağı bir yöntem deneyecek.

Fotoğraf: Reuters

Kabine sözcüsü Yoshihide Suga basın toplantısında klinik deneyler için hazırlandıklarını açıkladı. Yeni ilacın onaylanmasının ne kadar süreceği konusunda bilgi veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Japonya’da 500’ün üzerinde teyit edilmiş yeni tip corona virüsü vakası var. Bunların 450’den fazlası Yokohama’daki Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar bir ‘corona’ kaynaklı ölüm yaşandı.

Virüs nedeniyle Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldi.