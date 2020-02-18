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Yaramazlara biraz batar!

Japonya corona virüsünü HIV ilaçlarıyla tedavi etmeyi deneyecek

Japonya, ‘corona’yı tedavi etmek için HIV ilaçlarını kullanacağı bir yöntem deneyecek.

Fotoğraf: Reuters

Kabine sözcüsü Yoshihide Suga basın toplantısında klinik deneyler için hazırlandıklarını açıkladı. Yeni ilacın onaylanmasının ne kadar süreceği konusunda bilgi veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Japonya’da 500’ün üzerinde teyit edilmiş yeni tip corona virüsü vakası var. Bunların 450’den fazlası Yokohama’daki Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar bir ‘corona’ kaynaklı ölüm yaşandı.

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