Japonya başbakanıyla görüşen Erdoğan: Sinop’ta nükleer santral inşaatı başlıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin inşaatına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Nükleer santral için alınacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu öncesinde bölgede 350 binden fazla ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

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İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşan cumhurbaşkanı, nükleer enerji konusunda yatırımların ‘hızlandığını’ söyledi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer santralini hatırlatan Erdoğan, “Akkuyu ve Sinop’un devreye girmesiyle enerji ihtiyacımızın en az yüzde 10’luk kısmını buradan karşılayacağız. Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Akkuyu Projesi’ni milli sermayemizi de katarak çok daha güçlendirdik. Sinop Projesi’nde de inşaata en kısa sürede başlamak istiyoruz. Son G20 toplantısında Japonya Başbakanı Abe ile de bunu etraflıca görüştük. Hatta üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Türkiye’de enerji sektörüne son bir yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran cumhurbaşkanı, “Yerli kömürün doğa dostu santrallerle ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz” diye konuştu.