Japonya Başbakanı Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Basın toplantısı düzenleyen 65 yaşındaki Abe, geçtiğimiz ayın ortalarında sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirterek, hastalığı nedeniyle önemli siyasi kararlarda hata yapmak istemediği için görevi bıraktığını duyurdu.

Reklam

Abe, yerine geçecek kişiye karar verme sürecinin kendisine bağlı olmadığını söyledi.

Abe’nin bu açıklaması iktidardaki Liberal Demokrat Parti içinde artan başkanlık mücadelesine dikkat çekti.

Ülseratif kolit hastalığıyla mücadele eden Abe, 2012’den bu yana Japonya’yı yönetiyordu.

Reklam

Geçtiğimiz pazartesi Japonya’nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe’nin, aynı gün başkent Tokyo’daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı.

Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe’nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.

İlk kez 2006’da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012’de yeniden göreve gelmişti.

Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya’nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise eski Japonya başbakanı Eisaku Sato’nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.