Japon ve Amerikalı yatırımcılar Türk bankalarındaki batık kredileri almak istiyor

Türk bankalarındaki batık krediler yabancı fonların ilgisini çekerken, Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yabancı fonlar, artması beklenen sorunlu kredi satışları ve özellikle de yakın izlemede olan teminatlı büyük kurumsal kredilerin satışı ile ilgileniyor.

Reklam

Bir kaynak konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu fonların ilgilendikleri daha çok tek seferlik işlemler, yani tek bir krediyi içeren büyük kredilerin bankalardan satın alınması yönünde. Altında teminat olabilecek kredileri tercih ediyorlar, örneğin gayrimenkullere ilişkin proje finansmanı kredileri veya gemi finansmanına ilişkin krediler bu kapsamda.”

Yüzde 6’ya kadar çıkabilir

Geçen yıl ağustosta TL’deki sert değer kaybının ardından çok sayıda şirket nakit akışını kontrol etmekte zorlanmış ve finansal anlamda sıkıntıya düşmüştü. Bankaların takipteki kredi oranı yüzde 4’ü aşarken ekonomi yönetimi bu sene oranın yüzde 6’ya kadar çıkabileceğini açıklamıştı.

S&P yüzde 8 bekliyor

Fotoğraf: Reuters

Son olarak, Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’de geri dönmeyen ve yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranının yüzde 10-15 seviyesinde olduğunu tahmin ederken, sadece takipteki kredilerin ise 2019’da yüzde 8 olmasını bekliyor.

Reklam

Bir başka kaynak, Türkiye’de artmakta olan takipteki kredilerin yabancı fonların ilgisini çektiğini belirterek şöyle konuştu: “Japon Orix, US Bain Capital gibi şirketler özellikle eylülden bu yana Türkiye piyasasına girmek için danışmanlarla görüşmeler yapıyorlar. Hem takipteki kredi satışları hem de özellikle yakın izlemede olan büyük kurumsal kredilerin satışına alıcı olarak ilgi gösteriyorlar.”

Toplamda yüzde 56 artış

Toplam takipteki krediler bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 56 artışla yaklaşık 100 milyar lira seviyesinde. Ocak sonu itibariyle toplam bankacılık sektörü kredileri ise 2.34 trilyon lira seviyesinde.

Batık kredilerin en büyüğü Türk Telekom

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de yakın zamana kadar 4.75 milyar dolarlık en büyük kurumsal kredilerden olan ve Türk Telekom hisseleri için verilen OTAŞ kredisi yakın izlemede tutuluyordu. Yapılandırma görüşmelerinin sonunda bankalar, Türk Telekom hisselerini devralmıştı. Geçen sene başından bu yana aralarında Yıldız Holding ve Doğuş Holding gibi büyük kurumların da bulunduğu çok sayıda şirket yapılandırmaya gitmişti.

Açıklanan verilere göre Türk bankacılık sektöründe kredi yapılandırmaları 120 milyar TL civarına gelirken, yakın izlemede tutulan enerji ağırlıkta krediler de bulunuyor.

Bilançolarını rahatlatmak isteyen bankalar takipteki kredi satışlarının yanı sıra, yakın izlemedeki kredileri de satabiliyor.

Yasal mevzuat

Bir diğer kaynak ise Türkiye’de takipteki kredi piyasasına daha da artacak beklentisi ile çok ciddi bir yabancı fon ilgisinin olduğunu belirterek, “Bankaların bir kısmı bilançolarını boşaltmak istiyor. Ve bu şirketler de takipteki kredi satışları ya da yakın izlemedeki kredi satışlarıyla yakından ilgililer” dedi.

Ancak yasal mevzuatın yabancı foların buraya girmesi için uygun olmadığını belirten kaynak şu değerlendirmeyi yaptı: “Hukuki altyapı buna uygun değil. Burada doğrudan takipteki kredi satışlarına girmek isteyen yabancı fonların burada kurulu şirketlerinin olması lazım. O yüzden bu şirketler pazara girmek için çeşitli yollara bakıyor. Son dönemde yoğun bir ilgi var”