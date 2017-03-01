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Yaramazlara biraz batar!

   
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Japon uzmandan depremde hayatta kalmanın yolları: En önemlisi kafamızı korumak

 

Japonya Doğal Felaketlerle Mücadele Komitesi Başkanı Yoşikazu Namahama deprem öncesinde alınacak tedbirleri ve deprem sırasında hayatta kalmanın yollarını anlattı.

Japonr uzman Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Fotoğraf: DHA

Namahama’nın tavsiyeleri şöyle:

– Deprem önlemi deprem meydana geldiği anda alınan önlemlerdir. O noktada kendimizi kurtaramazsak o zamana kadar almış olduğumuz önlemlerin de hiçbir faydası olmaz.

– Kendimizi korumamız için almamız gereken en önemli tedbir kafamızı korumaktır. Çünkü kolumuz, bacağımız kırılsa bile iyileşebilir ama kafamıza bir darbe aldığımızda bunun geri dönüşü olmayabilir.

– Yiyecek, su, yaralanmalar, tekrar hayata dönme bunlar daha sonra el ele verilerek yapılabilecek şeyler. Ama bunları yapabilmek için öncelikle kendimizi korumalıyız.

– Deprem veya herhangi bir doğal afet sonrasında, belirlenen sığınma noktalarının yönetimi, idaresi toplanılan yerdeki insanların kontrolünde olmalı. En önemlisi gruba liderlik edecek birisi bulunmalı.

– Bölge içinde, o bölgeyi iyi bilen insanlarla birlikte afet önleme tatbikatları yapan bir topluluk  oluşturulmalı

–  Okullarda, şirketlerde veya bunların dışında yapılacak tatbikatlara mutlaka katılın. Ne kadar fazla tatbikata katılırsanız afet önlemeyle bilginiz o kadar çok olacak ve daha hazırlıklı olacaksınız.

 

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