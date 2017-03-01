Japon uzmandan depremde hayatta kalmanın yolları: En önemlisi kafamızı korumak

Japonya Doğal Felaketlerle Mücadele Komitesi Başkanı Yoşikazu Namahama deprem öncesinde alınacak tedbirleri ve deprem sırasında hayatta kalmanın yollarını anlattı.

Namahama’nın tavsiyeleri şöyle:

– Deprem önlemi deprem meydana geldiği anda alınan önlemlerdir. O noktada kendimizi kurtaramazsak o zamana kadar almış olduğumuz önlemlerin de hiçbir faydası olmaz.

– Kendimizi korumamız için almamız gereken en önemli tedbir kafamızı korumaktır. Çünkü kolumuz, bacağımız kırılsa bile iyileşebilir ama kafamıza bir darbe aldığımızda bunun geri dönüşü olmayabilir.

– Yiyecek, su, yaralanmalar, tekrar hayata dönme bunlar daha sonra el ele verilerek yapılabilecek şeyler. Ama bunları yapabilmek için öncelikle kendimizi korumalıyız.

– Deprem veya herhangi bir doğal afet sonrasında, belirlenen sığınma noktalarının yönetimi, idaresi toplanılan yerdeki insanların kontrolünde olmalı. En önemlisi gruba liderlik edecek birisi bulunmalı.

– Bölge içinde, o bölgeyi iyi bilen insanlarla birlikte afet önleme tatbikatları yapan bir topluluk oluşturulmalı

– Okullarda, şirketlerde veya bunların dışında yapılacak tatbikatlara mutlaka katılın. Ne kadar fazla tatbikata katılırsanız afet önlemeyle bilginiz o kadar çok olacak ve daha hazırlıklı olacaksınız.