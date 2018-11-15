Japon siber güvenlik bakanı bilgisayara el sürmemiş

Japonya Siber Güvenlik Bakanı Yoşitaka Sakurada ömrü hayatında bir defa dahi bilgisayara dokunmadığını ‘itiraf etti.’ Muhalefet şaşkın, sosyal medya tepkili.

Guardian gazetesinin aktardığına göre bakan parlamentodaki konuşmasında 25 yaşından bu yana bütün ‘teknik’ işleri çalışanlarına ve sekreterlerine yaptırdığını, bu yüzden hiç bilgisayar kullanmadığını söyledi.

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Sakurada nükleer santrallerde USB anahtar kullanılıp kullanılmadığı sorusu yöneltildiğindeyse afalladı.

Söz konusu ifadeler muhalefet vekillerini güldürdü. Masato Imai öfkesini gizleyemedi: “İnanılmaz, hayatında hiç bilgisayara dokunmamış birisi, bilgi güvenliği politikası surumlusu.”

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Sakurada sosyal medyada da alaycı eleştirilerin hedefi oldu. Bir kullanıcı bakanın bilgisayardan bihaber olmasına göndermede bulunarak, “Bir bilgisayar korsanı Sakurda’yı hedef alırsa, ondan hiçbir bilgi çalamaz. Bu en iyi güvenlik olabilir” dedi.

İlk değil

Gaflarıyla ünlü siyasetçi aynı zamanda 2020’de Tokyo’da düzenlencek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan sorumlu. Sakurada bu ay başında bir toplantıda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ı tanımadığını söylemişti.

Muhalefet vekillerinden Renho Murata merkezi hükümetin oyunlara ne kadar bütçe ayırdığını sorduğundaysa Sakurada, 13 dolara tekabül eden “1500 yen” yanıtını vermişti. Oysaki merkezi hükümetin olimpiyatlara ayırdığı bütçe ‘150 milyar yen’di.