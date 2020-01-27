Japon postacı 24 bin mektubu dağıtmayıp evinde saklamış

Japonya’da, Kanagawa ilinde yaşayan bir postacının 24 bin mektubu dağıtmadığı ortaya çıktı. Polis, binlerce teslim edilmeyen zarfı evinde buldukları 61 yaşındaki adam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Adı açıklanmayan postacının, ifadesinde, “Hepsini sahiplerine iletmem çok zordu; beni çok yoracaktı. Çok fazla göründüler gözüme ben de bir kısmını teslim etmedim” dediği belirtildi.

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Posta teşkilatının açıklamasında ise özür dilenerek tüm mektupların sahiplerine en yakın zamanda iletileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre postacının şefi geçen yıl kendisinden şüphelendi. Adam mektupları dağıtmadığını itiraf ettikten sonra kovuldu ve durum polise bildirildi.

Şikayet, Şubat 2017’den Kasım 2019’a kadar geçen zamanda kaybolan 1000 zarf için yapıldı ancak polis eve baskın düzenlediğinde 2003’ten beri dağıtılmamış binlerce mektup ve kart buldu.

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Postacının mahkemede suçlu bulunması halinde üç yıl hapis veya 500 bin yen (27 bin 250 lira) para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

2018’de, İtalya’da benzeri bir olay yaşanmış, maaşından memnun olmayan bir postacının binlerce mektubu dağıtmadığı ortaya çıkmıştı.