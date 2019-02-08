Japon okullarında zorbalık vakaları yapay zekayla incelenecek

Japonya’nın batısındaki Otsu kentinde geçen 2018 yılına kadar geçen altı yıllık sürede ilköğretim ve liselerde meydana gelmiş zorbalık vakaları yapay zekayla analiz edilerek benzer vakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: Reuters

The Japantimes’da yer alan habere göre yayınlanan bu rapor sayesinde yerel otoriteler ve öğretmenler zorbalık olaylarını daha hızlı ve iyi bir şekilde tespit edecek ve muhtemel şiddet vakalarının da önüne geçilmiş olacak.

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Analizde zorbalığa maruz kalan ve zorbalık yapan öğrencilerin yaşı ve cinsiyeti, olayların nerede ve ne zaman yaşandığı incelenecek. Yapay zeka ayrıca öğrencilerin devamsızlıklarını ve akademik başarılarını da inceleyecek.

Otsu kenti eğitim otoritesi 2011 yılında intihar eden 13 yaşında bir öğrencinin maruz kaldığı zorbalık vakasını iyi yönetememekle eleştirilmişti. Japonya’da ilköğretim ve liselerde 2017 yılı boyunca 410 binden fazla zorbalık olayı rapor edildi. İintihar eden 250 öğrenciden 10 tanesi okulda zorbalığa maruz kalmıştı.