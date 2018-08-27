Japon mürekkep üreticisi Türkiye’de fabrika açma planını erteledi

Japonya merkezli mürekkep üreticisi Toyo Ink Holding, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’de fabrika açma planını erteledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre holding, Türkiye’de bu yılın sonunda mürekkep fabrikası inşaatına başlayacaktı.

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Fabrikada, yazıcılarda kullanılan mürekkep yapımına yönelik reçine ürünleri üretilmesi planlanıyordu ancak inşaatının altı ay ile bir yıl ertelendiği öğrenildi.

Holdingin, bu kararı değer kaybeden Türk lirası ile birlikte Türkiye dışından mal tedariğinin maliyetinin artması nedeniyle aldığı ifade edildi.

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Sanayi bölgesine kurulacak

Japon basınına göre şirket Türkiye’de bir sanayi bölgesinde kuracağı fabrika için 62 bin metrekarelik bir alan satın aldı. Fabrikanın hangi şehirde kurulmasının planlandığı belirtilmedi.

Japon şirket, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’ya yayılma hedefi ile 2015’te Türkiye’de bir satış şirketi açmış ve Dyo Matbaa Mürekkepleri’nin çoğunluk hissesini satın almıştı.