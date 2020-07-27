Japon hükümeti uzaktan çalışma oranını yüzde 70’e çıkarmak istiyor

Japon hükümeti, çalışanlar arasında daha sık gözlenen corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle şirketlerin uzaktan çalışma oranını yüzde 70’e yükseltmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ekonomi Bakanı Yasutoşi Nişimura, hükümetin şirketleri uzaktan çalışmayı artırmaya ve diğer sosyal mesafe tedbirlerini uygulamaya teşvik edeceğini belirtti.

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Japonya, yurt dışında on binlerce insanı öldüren kitlesel enfeksiyonlarından kendisini büyük ölçüde korumuş olsa da, Tokyo ve diğer büyük kentlerde görülen vaka artışı ikinci dalga enfeksiyon endişesi yaratıyor.

Nişimura, Japon valilerle yaptığı video toplantısında, iş dünyasının liderlerinden, uzaktan çalışma düzeyini bu yıl olağanüstü hal sırasında görülen yüzde 70-80 seviyesine çıkarmak için adım atmalarının isteneceğini söyledi. Bakan uzaktan çalışma oranının o zamandan beri yaklaşık yüzde 30’a gerilediğini ekledi.

Bakan ayrıca şirketleri aralıklı vardiya uygulamaya ve mesai sonrası iş yemeklerinden kaçınmaya çağırdı.

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Japonya’da mesai sonrası bar ve restoranlara giden 40-50 yaş grubunda yoğun enfeksiyon kümeleri görülüyor ve vakaların buralarda yoğunlaşması uzmanlar arasında endişe yaratıyor.

Osaka’da vaka sayıları artarken, geçtiğimiz hafta Tokyo, 366 günlük vaka bildirdi. Güneydeki Fukuoka kenti ise pazar günü 90 vaka bildirdi.

Vakalardaki artışa rağmen, hükümet başka bir olağanüstü hal ilan etmeyi planlamıyor.

Ülkede şu ana kadar 29 bin 382 vaka tespit edildi. 996 kişi hayatını kaybetti.