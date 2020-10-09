Japon eğlence parkından evde çalışmaktan sıkılanlara alternatif: Dönme dolapta mesai

Japonya’daki Yomiuriland eğlence parkı çalışanlara özel bir günlük paket hazırladı.

Fotoğraf: Yomiuriland/Facebook

Salgın nedeniyle evden çalışma düzenine geçen birçok kişi için, her ne kadar avantajlarla dolu olsa da, evin duvarlarının üzerine gelmeye başladığını tahmin etmek zor değil.

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Tokyo’daki eğlence parkı manzara değişikliği arayan evden çalışanlar için hazırladığı pakette parkın havuzunun kenarında masa, sandalye ve internet hizmeti sunduğu çalışma alanları hazırladı.

Günlük 1900 yen (142 lira) ücret ödeyenlerin yararlandığı bu hizmette çalışanlar mesai bitiminde parkta kalmaya devam ederek, bazıları ekstra ücret karşılığında, iş gününü eğlenceye dönüştürebiliyor.

Parkın çalışanlar için sunduğu bu paketin diğer bir güzelliği de bir saat boyunca dönme dolaptan çalışma imkanı.