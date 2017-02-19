Japon deprem uzmanı: Türkiye’deki binaların çoğu kaçak, düzgün inşaat yapmak gerek

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki binaların yüzde 68’inin kaçak olduğuna dikkat çekti: “Doğru düzgün inşaat yapmak lazım.”

Kocaeli’deki Türk-Japon Dostluk Gecesi’nde Moriwaki, hem Türkiye hem de Japonya’da her zaman deprem olabileceğini belirterek, “Onun için biz hazır olmalıyız. Küçük bir deprem oldu diye sadece merak etmeyelim. Türkiye’de deprem olan birçok ili gezdim. ‘Neyi, nasıl yapmalıyız’ diye gittim ve inceledim. Geçen sene Japonya’da 9,0 büyüklüğünde oldu. Yani siz Japonya’dan daha şanslısınız. Deprem olduğu zaman fazla büyük olmuyor. Ama yine de 7,4 büyüklüğünde olabiliyor. Yani 1999 depremi gibi” dedi.

‘Çocukları da eğitiyoruz’

Türkiye’de 1998 yılından sonra yapılan binalarda ‘çok sıkıntı’ olmadığını belirten Japon deprem uzmanı, Türkiye’deki binaların yüzde 68’inin kaçak olduğuna da dikkat çekti: “Aslında Türkiye’de deprem büyüklüğü ve sayısı az ama, ölü sayısına bakınca daha fazla. Bunun için ne yapmalıyız? Doğru düzgün inşaat yapmak lazım. Biz Japonya’da çocuklara eğitim veriyoruz. Sık sık tatbikat yapıyoruz. Deprem olunca ne yapmak lazım diye. Japonya’nın her çocuğu bunu biliyor. Hem inşaatı iyi yapmak lazım, hem de insanı o an ne yapmak konusunda eğitip öğretmek lazım. Bu iki noktadan gitmek lazım.”