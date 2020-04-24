Japon belediye başkanından cinsiyetçi sosyal mesafe yorumu: Kadınların alışverişi uzun sürüyor

Japonya’nın Osaka kenti belediye başkanının, corona virüsü salgınında sosyal mesafenin önemini anlatırken kadınların erkeklerden daha uzun süre alışveriş yaptığını söylemesi eleştirilere neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Cuma günü itibariyle Osaka, 1500 vaka ile başkent Tokyo’nun ardından ülkede en çok vakanın görüldüğü şehir konumunda.

Reklam

Muhabirin enfeksiyon riskinin düşürülmesi için süpermarketlere gidişlerin azaltılmasına ilişkin sorusuna, Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui “Bir kadın alışverişe gittiğinde…vakit alıyor” diye yanıt verdi.

Erkek muhabire dönerek, “Eğer size şunu ya da bunu al dense, doğrudan onu almaya gider, oradan da eve geçerdiniz” diyen Matsui şöyle devam etti: “Temastan kaçındıkları sürece erkeklerin de alışverişe gitmesinde bir mahsur yok.”

Evli çiftlerin alışverişe beraber gitmemesi gerektiğini belirten Matsui’nin yorumları, Twitter’da Japon kullanıcılar tarafından cinsiyetçi bulunarak eleştirildi.

Reklam

Bir kullanıcı, “İşte Japonya, bir belediye başkanının rahatça bunları söyleyebildiği bir ülke. İçler acısı” dedi.

Başka bir kullanıcı da bu yorumların, politikacıların ebeveynlik, ev işi ve bakımın neleri içerdiği konusunda yeterince düşünmediklerini gösterdiğini söyledi: “Böyle yorumlar duyunca, farklı arka planları olan insanların siyasete girmesini istiyorum.”

Başka bir kullanıcı ise Matsui’nin durumu tersten anladığını, kadınların alışverişte erkeklerden daha az zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.