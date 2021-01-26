Janet Yellen, ABD’nin ilk kadın hazine bakanı oldu

Janet Yellen, dün ABD Senatosu’nun büyük çoğunluğunun onaylamasıyla ABD’nin ilk kadın hazine bakanı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Yellen, hazine bakanı olarak göreve başlayarak, Kongre ile birlikte hızla corona virüsü yardım paketi, ABD yaptırım politikası ve finansal düzenlemelerin güçlendirilmesi gibi konularda çalışmaya başlayacak.

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Senato, 15’e karşı 84 oyla Yellen’ın hazine bakanı olmasını onayladı. 15 karşı oyun tamamı Cumhuriyetçiler tarafından verilirken, bunlardan bazıları Başkan Joe Biden’ın teklif ettiği 1.9 trilyon dolarlık ‘corona’ yardım paketine, vergi artırımına ve diğer harcama girişimlerine dair endişelerini dile getirmişti.

74 yaşındaki Yellen, 2014’te ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olarak seçildiğinde de Fed’in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçmişti.