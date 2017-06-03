‘Jandarmanın Akıncı’daki lideri’ denen albay: Üsse yanlış bir zamanda gitmişim

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay başkanlığındaki faaliyetlerle ilgili aralarında ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı ‘çatı davası’nda eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit savunma yaptı.

Koçyiğit, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olmak, jandarma adına Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yönetmek ve Adil Öksüz’ün darbe öncesi yaptığı toplantılara katılmakla suçlanıyor.

‘Gizli tanık ‘Şapka’dan şikayetçiyim’

Savunmasında ‘FETÖ’ ve ‘Yurrta Sulh Konseyi’ üyelikleri suçlamalarını kabul etmeyen Koçyiğit, “İddianamede gizli tanık ‘Şapka’ firari Turgay Sökmen’in ifadelerine dayandırarak Çay Yolu’ndaki toplantılara katıldığımı söylemiş. Bu toplantılarda jandarma adına katıldığımı iddia etmiş. Kendisi görmemiş ancak firari bir sanığa dayandırarak beni konseye dahil etmiş. Bu gizli tanık iftiralarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bana bu iftirayı atan gizli tanık ‘Şapka’dan da şikayetçiyim. HTS kayıtlarım incelendiği zaman benim bu toplantılara katılmadığım ortaya çıkacağından eminim” diye konuştu.

‘FETÖ’nün hedefindeyim’

Jandarma Okullar Komutanlığı’nda, ‘FETÖ’yü ders kitaplarına terör örgütü olarak sokturan kişi olduğunu iddia eden Koçyiğit, “Bu örgütü üye olsam ders kitaplarına terör örgütü olarak sokturur muydum? Atama listesini hazırladığım iddiasını da kabul etmiyorum. Ben FETÖ mensubu değil tersine mağdurum. FETÖ’yü okul kitaplarına ‘terör örgütü’ diye soktuğum için FETÖ’nün hedefinde olan biriyim. Jandarma komutanlığının darbe organizasyonun idare etmek için Akıncı’ya gittiğim iddiasını kabul etmiyorum. Jandarmanın tuttuğu ceridelerin istenerek benim o gün herhangi bir emir verip vermediğimin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

‘Yanlış zamanda gitmişim’

Koçyiğit, devresi olan Ahmet Özçetin’i ziyaret etmek ve yeni görevini tebrik etmek için Akıncı Üssü’ne gittiğini söyledi ve ekledi: “Maalesef yanlış bir zamanda gitmişim.”

Özçetin’le yoğun olduğu için görüşemediğini ve yoğunluğunun bitmesini beklerken, darbe girişiminin olduğunu ve üsse giriş çıkışların yasaklanması nedeniyle dışarı çıkamadığını anlatan Koçyiğit’e mahkeme başkanı Oğuz Dik, “Buraya sivil kıyafetlerle gittiğinizi söylediniz. Ancak sizin orada üniformalı fotoğraflarınız var” dedi ve sanığa bazı fotoğraflar gösterdi.

‘Ben değilim’

Koçyiğit’in “Ben değilim” demesine tepki gösteren Dik, “Bıyık bıraktın diye seni tanımayacağımızı mı sandın. Önümde bilirkişi raporu var. O raporlar fotoğraftakinin siz olduğunu söylüyor” dedi.

İkinci kez “Siz misiniz” diye sorulan Koçyiğit, üniformalı kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

‘Kendimi öyle ayarlamışım’

Telefonunda ‘ByLock’ tespit edildiği iddiasını reddeden ve “Ben hiçbir telefonuma ‘ByLock’ yüklemedim. Bunu kabul etmiyorum” diyen Koçyiğit’e, Akıncı Üssü’ne ziyarete gittiği Ahmet Özçetin’in atamasının bir yıl önce olduğu hatırlatıldı.

Üsse atamadan bir yıl sonra ve darbe girişiminin yaşandığı günde gitmesinin nedeni sorulan Koçyiğit, “Demek ki kendimi öyle ayarlamışım” dedi.

Ziyarete giderken Özçetin’i aramamasının nedeni sorulan Koçyiğit, “Bir hazırlık yapmasını önlemek için, onu zor durumda bırakmamak için” cevabını verdi.

‘Cezaevinde işkence görüyorum’

Darbe gecesi ABD’yle iki kez telefon görüşmesi yaptığı iddialarını da kabul etmeyen Koçyiğit, cezaevinde sık sık sistematik bir şekilde işkenceye maruz kaldığını söyledi.