Jandarmadan, Sarıyer’de atlı birlikle denetim

Jandarma ekipleri, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde atlı birlikle denetim yaptı.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapıyor.

Reklam

Ekipler, yerleşim yerleri ve yolları denetlerken, araçla girilmesi mümkün olmayan sahiller ise atlı birliklerle denetlendi. Gümüşdere Plajı’na giden atlı jandarma timi, sahili baştan başa turladı.

Jandarma ekipleri Uskumru Köy girişinde de araç denetimleri yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.