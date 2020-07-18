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Yaramazlara biraz batar!

Jandarmadan maske denetimi: Kırklareli’de 24, Trabzon’da 82 kişiye para cezası

Kırklareli’de, maske takmayan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira, Trabzon’da ise 82 kişiye 73 bin 800 lira ceza yazıldı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Kırklareli’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Vize ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim yaptı. Maske kuralını ihlal eden 24 kişiye 900’er lira ceza yazdı. Jandarma, ayrıca, anons yaparak maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde halkı uyardı.

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Trabzon’da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimdeydi. Akçaabat’ta dört, Araklı’da üç, Arsin’de altı, Beşikdüzü’nde sekiz, Düzköy’de 17, Maçka’da iki, Of’ta üç, Ortahisar’da sekiz, Şalpazarı’nda dokuz, Sürmene’de 14, Tonya’da beş ve Yomra’da da üç olmak üzere 82 kişinin, maske kuralına uymadığı tespit edildi.

Bu kişilere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine muhalefetten para cezası uygulandı.

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