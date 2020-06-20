Jandarmadan ‘kuş dili’yle maske ve sosyal mesafe uyarısı

Jandarma ekipleri, Giresun’un Çanakçı ilçesinde, halk arasında ‘kuş dili’ olarak ifade edilen ‘ıslık dili’yle maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan ıslık dili, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyarı amaçlı kullanıldı.

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Dilin çıkış noktası olan Kuşköy’deki ekipler, önce maske ve sosyal mesafe konularında anonsla uyarı yaptı. Aynı uyarılar daha sonra ıslık diliyle kaydedilen ses kaydıyla jandarma aracından anons edildi.

Anonsta, köy sakinlerinden sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları istendi, uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Jandarma ekiplerinin uyarı yaptığı anlara ilişkin görüntüler, Çanakçı Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.