Jandarmadan, ‘ağaçtan düşme olaylarını önleme projesi’

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, ‘ağaçtan düşme olaylarını önleme projesi’ hazırladı.

Fotoğraf: cevizagac.net

İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran İl Genel Meclisi toplantısında projeyle ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi.

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Projenin Kastamonu Valiliğinin onayıyla başlatıldığını hatırlatan Avkıran şunları söyledi: “Jandarma sorumluluk alanında 2018 yılında 82, 2019 yılında 142, 2020 yılının ilk yedi ayında 62 olmak üzere 286 yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 19 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 267 vatandaşımız arasında da daha sonra hayatını kaybedenler ve engelli olanlar oldu.”

‘İp ve kemer dağıtılacak’

Söz konusu olaylardan 151’inin ağaçlardan düşme olduğunu vurgulayan Avkıran şöyle devam etti:

“Sonbahar döneminde ceviz ve kestane toplama zamanı geldiğinde ağaçtan düşme olaylarını azaltmak için Kastamonu Valiliği tarafından tahsis edilecek ödenekle temin edilecek emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi, pilot uygulama kapsamında belirlenen 384 köyden 385 vatandaşa jandarma tarafından kullanım tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtılacak. İlçe ve köylerde afiş ve broşürler dağıtılarak vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi sağlanarak farkındalık oluşturulacak. Projemizin hedefi iki yıl içerisinde yüksek ve ağaçtan düşme olaylarını yüzde 25 azaltmak.”