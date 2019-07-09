Jandarma’daki darbe girişimi davasında 175 kişiye onar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, 175 sanığa onar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı öldüren darbeci eski Albay Erkan Öktem’in de bulunduğu 175 sanığa onar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Turgut Arslan ve korumasının, darbe girişimi gecesi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve sanık eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından infaza götürülmesi, güvenlik kameralarına yansımıştı.

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Diğer sanıklar arasında, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan eski Kurmay Yarbay Yusuf Köz, Turgut Aslan’ın eline takılan kelepçenin gevşetilmesini istemesine rağmen bunu kabul etmeyen, Aslan ve korumasının ağzına bant takılması emrini veren eski Yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olaylar sırasında, “Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan, uzun adam televizyonda konuşma yaptı, halkı galeyana getirdi, ama sorun yok, her şey kontrol altında, ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok” diyerek karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini vermekle suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı da yer aldı. Sanıklara istenen ceza, ‘Anayasal düzeni ihlal etmek’, ‘kasten adam öldürmek’, ‘askeri komutanlığın gaspı’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ suçlarından talep edildi.

Mütalaada 15 sanık için ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, iki sanık için ise ‘darbe teşebbüsüne yardım etmek’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, 40’ı er 41 sanığın beraatını talep ederken, kovuşturma sırasında öldükleri belirlenen iki sanığın dosyasının düşürülmesini talep etti. Savcı, firari 10 sanığın ise dosyasının ayrılması yönünde görüş bildirdi.