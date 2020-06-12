Jandarma ve avcılar, Çorum’da ‘aslanın izini’ sürecek

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve avcıların katılımıyla iz sürme çalışması yapılacak.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Emirhalil köyü yakınlarında hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeyi taramış, bir bulguya rastlanmamıştı. Hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmişti.

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AA’nın haberine göre sonuç alınamayınca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmaya dahil oldu. Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan ekipler drone’la havadan bölgeyi taradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, fotokapanları yarın yeniden kontrol edeceklerini, ayrıca bölgede arama tarama çalışması yapacaklarını söyledi.

Bölgede aslan bulunması ihtimalinin söz konusu olmamasına rağmen vatandaşların ısrarlı ddialarının araştırıldığını dile getiren Gözler, “Yarın jandarma ve avcılarımızla arazide aslanın izinin sürülmesi için çalışma yapacağız” dedi.

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Köy halkı tek başına araziye çıkamıyor

Köy muhtarı Hasan Durak şunları söyledi: “Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü’den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı. Köy halkımız heyecanlı olduğu kadar tedirgin ve korkuyorlar. Tek başına araziye çıkamıyorlar. “