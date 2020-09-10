Jandarma, uydu telefonu aracılığıyla doktordan talimat alıp doğum yaptırdı

Jandarma uzman onbaşı Sıhhiye Selami Atalay, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde doğum sancısı tutan ve Yeşilöz üs bölgesinden yardım isteyen Rızkıye İmaç’a, uydu telefonuyla iletişim kurduğu doktordan aldığı talimatlarla doğum yaptırdı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Beytüşşebap’ta göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde üs bölgesine müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç’ın doğum yapmak üzere olduğunu belirtti.

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Üs bölgesinde görevli Atalay, İmaç’ın ateşi ve tansiyonunu ölçtü, ağrı kesici iğne yaptı. İmaç’ın ağrılarının dinmesi üzerine 112 Acil Servis aranarak ambulans istendi. Ancak ambulans beklenirken doğum sancıları arttı.

Uydu telefonuyla doğum uzmanıyla irtibat kuran Atalay, doktorun talimatları doğrultusunda bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oldu. İmaç, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Üs bölgesine varan ambulanstaki sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. İkili kontrol için Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü.