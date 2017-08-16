Jandarma sosyal medya operasyonunda: Üç gözaltı

İstanbul’da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere jandarma operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda M.İ., N.L. ve O.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.İ.’nin evinde çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu öne sürüldü.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere jandarma operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda M.İ., N.L. ve O.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.İ.’nin evinde çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu öne sürüldü.
İstanbul başsavcılığınca ‘ByLock’ kullandığı için 10 Ağustos’ta gözaltına alınan 35 şüpheli gazeteciden 11’i hakkında savcı tutuklama talep etti.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Silifke İlçesi’nde 190 dönümlük ‘doğa harikası’ olarak tanımlanan koyun Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 29 yıllığına özel bir şirkete kiralandığını ve buraya ‘haremlik selamlık’ plajlar yapılacağını öne sürdü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Irak’ı iç savaşa götürebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Twitter hesabındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ ifadesinin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilmesinde yadırganacak bir yan bulunmadığını savundu. Kalın ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ kullanımın yeni bir şey olmadığını, Cevdet Sunay döneminden bu yana tüm cumhurbaşkanları tarafından kullanıldığını söyledi. Kalın şöyle konuştu: “Cevdet Sunay’ın, Fahri Korutürk’ün, Özal’ın, Demirel’in, Sezer’in, Sayın Abdullah Gül’ün birçok davetiyesinde ‘Türkiye […]
Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde Yeşil Yol’a karşı yurttaşlarla nöbet başlatan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’a, tahta kulübe nedeniyle dava açıldı.