Jandarma sosyal medya operasyonunda: Üç gözaltı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Twitter hesabındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ ifadesinin ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilmesinde yadırganacak bir yan bulunmadığını savundu. Kalın ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ kullanımın yeni bir şey olmadığını, Cevdet Sunay döneminden bu yana tüm cumhurbaşkanları tarafından kullanıldığını söyledi. Kalın şöyle konuştu: “Cevdet Sunay’ın, Fahri Korutürk’ün, Özal’ın, Demirel’in, Sezer’in, Sayın Abdullah Gül’ün birçok davetiyesinde ‘Türkiye […]