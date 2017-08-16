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Jandarma sosyal medya operasyonunda: Üç gözaltı

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İstanbul’da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere jandarma operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda  M.İ., N.L. ve O.Ö. gözaltına alındı.

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Şüphelilerden M.İ.’nin evinde çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu öne sürüldü.

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