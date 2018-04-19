Jandarma raporu: Berkin’i vuran gaz fişeğini, yüzde 70 sanık polis attı

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Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın vuran polisin yüzde 70 oranında sanık olarak yargılanan kişi olduğu raporlandı.

Elvan, İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’te gaz fişeğiyle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından polis Fatih Dalgalı hakkında 2016’da dava açılmış, 11 sayfalık iddianamede polise ‘olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık polisin fotoğraflarının görüntülerle karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan rapor alınmasına karar vermişti.

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Rapor: Yüzde 70 sanık polis

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı yeni bir rapor hazırladı.

Dalgalı’nın fotoğrafı, görev yaptığı Van’da çektirilerek laboratuvara gönderildi. Polisin fotoğrafları olay günü çekilen fotoğraf ve görüntülerle karşılaştırıldı.

İncelemeden sonra laboratuvar tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporunda, ‘gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70 oranında) yargılanan polis memuru Fatih Dalgalı olduğu kanaatine varıldığı’ dile getirildi.

‘Kendimi görmedim’

Van Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan sanık polis, geçen sene duruşmada SEGBİS’le ifade vermişti: “Olay günü çok yoğun çalışıyordum. Kimsenin vurulmasına ya da ölümüne sebep olmadım. Bizim birimde de kâğıt üzerinde benim adım görünüyor. Bu sadece benim gaz kullandığım anlamına gelmiyor. Olaya ilişkin görüntüleri izledim. Görüntüler net değil, yüzler açık değil. Herkes tek tip giyinmiş. Kimseyi teşhis edemedim, kendimi de göremedim. Görüntülerdeki kimseyi tanıyamadım.”