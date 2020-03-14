Jandarma, kaçak kazı yapan üç kişiyi ‘drone’la yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları drone’la tespit edilen üç kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Fotoğraf: DHA

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

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Bölgeyi drone’la tarayan ekipler kazı yapanların yerini belirledi. Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü. (60) yakalandı. Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.