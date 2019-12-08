Jandarma: İneğe değil, sahibine ceza kesildi

Kamu ihaleleri ve iktidarlar arasındaki samimi ilişki uzun yıllara dayanıyor. Günümüzde ihalelerin dağıtılma biçimiyse AKP iktidarı dönemini geçmişteki örneklerinden ayırıyor. Gazeteci- yazar Çiğdem Toker, yıllardır yakından izlediği, vergilerimizin nasıl harcandığını yazdığı yazıları nedeniyle bir yandan milyonluk davalarla yıldırılmaya çalışılırken, bir yandan da Tekin Yayınevi’nden çıkan kitabı ‘Olağan İşler’de yapılanları ince ayrıntılarıyla bir kez daha anlatıyor.