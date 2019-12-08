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Yaramazlara biraz batar!

Jandarma: İneğe değil, sahibine ceza kesildi

Jandarma Genel Komutanlığı, ‘Kayseri’de ineğe trafik cezası yazıldığı’ haberlerini yalanlayarak, cezanın ineğin sahibine yazıldığını bildirdi.

Sarız ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki besici Duran Altunç, karayoluna çıkan ineğine Trafik Kanunu uyarınca 108 liralık trafik cezası yazıldığını söylemişti.

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İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Jandarma, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu maddesinin, karayollarında hayvanları başıboş bırakmayı yasakladığını dile getirdi.

Açıklamada, Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli trafik timlerinin, habere konu olayda, ineğin tehlike yaratacak şekilde başıboş gezdiğini gördüğü, hayvanın küpesinden sahibinin tespit edildiği kaydedildi. Jandarma, kanun ihlali nedeniyle cezanın Duran Altunç’a yazıldığını bildirdi.

Başıboş bırakılan hayvanlar kazaya neden oluyor

Ayrıca açıklamada Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında başıboş bırakılan hayvanlar nedeniyle 13 ölümlü, 1821 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği, 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sarıkız’da da öğrenci servislerinin yoğun olarak kullandığı köy yollarında altı trafik kazası meydana geldiği, yedi kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

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Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 TL para cezası

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