Jandarma’da dört general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup iki tümgeneral ve iki tuğgeneral olmak üzere dört general ile 24 albay emekliliğe sevk edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümg. Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Ahmet Hacıoğlu, Azerbaycan (Bakü) İçişleri Müşaviri Tuğg. Ali Demir ve Lojistik Başkanı Tuğg. Abdullah Koçum 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan 24 albayın da emekliliğe sevk edildiği atama kararına göre, tuğgeneral Engin Çıraklıoğlu tümgeneralliğe, beş albay da tuğgeneralliğe terfi etti.

Atama kararıyla ayrıca, 21 tüm ve tuğgeneral ile 28 albayın görev yerleri değiştirildi. Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma genel komutan yardımcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz asayiş başkanlığına, Lojistik Başkanlığı Plan ve Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Ertekin lojistik başkanlığına, Elazığ İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan da istihbarat daire başkanlığına getirildi.

Kararla, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Albay Cengiz Ünver tuğamiralliğe terfi ettirilerek Sahil Güvenlik genel komutan yardımcılığına atandı.