Jandarma Genel Komutanlığı görevine Korgeneral Arif Çetin’in atanması üzerine bu görevi vekaleten yürüten Korgeneral Ata Kalkan emekliliğini istedi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre, 15 Temmuz gecesi komutanlık karargah binasındaki kalkışmayı bastırmak için yürütülen operasyonu yöneten Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısıyla korgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Reklam

Çetin, Yaşar Güler’in YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasının ardından Jandarma Genel Komutanı oldu.

Bu görevi vekaleten sürdüren ve Çetin’den daha kıdemli olan Korgeneral Ata Kalkan ise atama kararı üzerine emekliliğini istedi.

Kalkan için bugün komutanlık bahçesinde bir veda töreni düzenlendi.