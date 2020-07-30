Jandarma, bahçede oynarken kaybolan üç yaşındaki çocuğu ormanlık alanda uyurken buldu

Samsun’un Canik ilçesinde kaybolan üç yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince ormanda uyurken bulundu.
AA’nın haberine göre dün akşam, Tuzaklı Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde oynayan M.G. kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
İlçe halkının da katıldığı, beş saat süren arama çalışması sonucunda M.G, jandarma ekiplerince evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.