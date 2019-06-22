James Bond setinde ‘röntgencilik’ soruşturması

İngiliz aktör Daniel Craig’in başrolde oynadığı James Bond filminin çekildiği setteki kadınlar tuvaletinde bir gizli kamera bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

James Bond serisinin 25. filmi Britanya’da dünyaca bilinen Pinewood Studios‘da çekiliyor.

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Geçtiğimiz günlerde film setindeki kadınlar tuvaletine yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu. İhbar üzerine sette araştırma yapan polis, 49 yaşında bir set çalışanını gözaltına aldı.

Pinewood Studios sözcüsü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yaşananları oldukça ciddiye alıyoruz. Durumu polise bildirdik ve açtıkları soruşturmada kendilerine her desteği sağlıyoruz.”

Polis ise ‘röntgencilik’ suçundan soruşturma başlattığını ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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Perşembe günü Galler Prensi Charles, stüdyoyu ziyaret ederek filmin başrol oyuncuları Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris ve yönetmen Cary Fukunaga ile sohbet etmişti.