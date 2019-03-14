James Bond da çevreci oldu

Ian Fleming tarafından yaratılan İngiliz ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan film serisinin 25’incisinde elektrikli otomobil kullanılacak.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre Britanyalı oyuncu Daniel Craig, filmde 250 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) değerindeki elektrikli Aston Martin’in direksiyonunda sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Böylece, kod adı 007 olan ajan karakteri, çevreye duyarlı bir tavır sergilemiş olacak.

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Bond serisindeki ‘çevreci akımın öncülüğünü’ filmin ABD’li yönetmeni Cary Fukunaga yapmış. Fukunaga, Craig ve yapımcıya ”Artık 0 karbon emisyonlu otomobil kullanmanın zamanı geldi” demiş.

Önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan 25’inci filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak. Adının ‘Shatterhands’ olacağına dair haberler çıksa da yapımcı tarafından doğrulanmayan film Craig’in rol alacağı beşinci Bond filmi olacak.