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Yaramazlara biraz batar!

‘James Bond’ çekimde bileğinden sakatlandı; ameliyat olacak

Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan film serisinin 25’incisinde rol alacak Britanyalı oyuncu Daniel Craig, çekimler sırasında ayak bileğinden yaralandı. Ameliyat olacak Craig’in en az iki hafta çekimlere ara vereceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Craig’in rol alacağı beşinci Bond filminin Jamaika’daki setinde ünlü oyuncunun bir aksiyon sahnesi sırasında ayağının kayıp düştüğü ve tedavi için ABD’ye götürüldüğü belirtildi. Kod adı ‘007’ olan ajan karakterine hayat veren Craig’in iki hafta setten uzak kalmasının filmin vizyona giriş tarihine etki etmeyecek.

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Adı henüz açıklanmayan filmin çekimlerine iki gün ara verildikten sonra Craig olmayan sahnelerle devam edildiği belirtildi.

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