Jale Özgentürk: Bu seviye rekabetçiyse 100 milyar dolara yakın döviz neden heba edildi?

Bugün ise dolar 7.30 seviyelerinde gidip geliyor. Bakan Albayrak ise kurun ihracat için rekabetçi olacağını söylüyor yine. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Bu seviye rekabetçiyse 100 milyar dolara yakın döviz neden heba edildi?

Jale Özgentürk’ün yazısı