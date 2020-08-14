Jale Özgentürk: Bu seviye rekabetçiyse 100 milyar dolara yakın döviz neden heba edildi?

Bugün ise dolar 7.30 seviyelerinde gidip geliyor. Bakan Albayrak ise kurun ihracat için rekabetçi olacağını söylüyor yine. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Bu seviye rekabetçiyse 100 milyar dolara yakın döviz neden heba edildi?
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Çin’de donmuş tavuk kanadında ‘corona’
Çin’in güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti, Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’
Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.
Dondurulmuş gıda veya paketinden ‘corona’ bulaşır mı?
Çin’de Ekvador’dan gelen bir karides paketinin üzerinde virüs bulunmasının ardından Brezilya’dan ithal edilen donmuş tavuk kanadı örneğinde corona virüse rastlanması bu yolla bulaş endişelerini yeniden gündeme getirdi.
Salgın nedeniyle tesisler kapalı olunca caretta caretta yuvaları rekor sayıya ulaştı
Salgın nedeniyle otellerin kapalı olması nesli tükenme tehlikesi altında olan carratta carrattalar yaradı. Antalya ve Muğla’daki önemli yuvalama alanlarında rekor sayılara ulaşıldı.
Döviz hesapları 15.5 milyar dolar artışla yeni rekorda
Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Ağustos ile biten haftada 219.51 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.