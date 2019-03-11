Jaguarla selfi çekme hevesi az kalsın canından ediyordu

ABD’nin Arizona eyaletinin Phoenix kenti yakınlarındaki ‘Wildlife World’ adlı hayvanat bahçesinde selfi çekmek için bariyerden atlayan bir kadın girdiği bölmedeki jaguarın saldırısına uğradı.

BBC’deki habere göre 30’lu yaşlardaki kadın hafifi yaralı olarak hastaneye kaldırılıpkısa sürede taburcu edildi.

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Kadının jaguarla selfi çekmek amacıyla bariyerden atladıktan sonra saldırıya uğradığını belirten hayvanat bahçesi müdürü şunları Mickey Ollson şöylme konuştu: ‘‘Maalesef ziyaretçilerin bariyerlerden atlamalarının önüne geçemiyoruz. Bariyerler insanların güvenliği için konuluyor. Aynı jaguar daha önce de bariyerden atlayan bir ziyaretçiye saldırmıştı. Ancak yaşananlar insan hatasından kaynaklanıyor. Bu nedenle hayvan uyutulmayacak.”

Görgü şahidi Adam Wilkerson ise şunları anlattı:”Hayvanat bahçesinde gezerken bir yardım çığlığı duydum ve o tarafa doğru koştum. Jaguar pençelerini kadının ellerine geçiriyordu. Annem hayvanın dikkatini dağıtmak için su şişesini onun bölmesine doğru fırlattı. Dikkati şişeye yönelen jaguar kadını bıraktı. Ben de elleri kanlar içindeki kadını gövdesinden kavrayarak oradan uzaklaştırdım. Yoksa çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik.”