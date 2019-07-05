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Yaramazlara biraz batar!

Jaguar Land Rover’dan Britanya’ya 1 milyar sterlin elektrikli araç yatırımı

Britanya merkezli araç üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), Britanya’da elektrikli araç üretimine başlayacağını ve Brexit sonrası Britanya’sında istihdamı koruyacak yatırımın 1 milyar sterlin büyüklüğünde olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Jaguar Land Rover (Jaguar XJ modeli)

Jaguar Land Rover’ın söz konusu hamlesi, Birleşik Krallık’ta Brexit sonrası istihdamı artırmaya yönelik bir karar olarak değerlendirilirken, şirketin CEO’su Ralf Spieth şu değerlendirmeyi yaptı: “Mobilitenin geleceği elektrikte ve vizyoner bir İngiliz şirketi olarak yeni nesil sıfır emisyonlu elektrikli araçlarımızı Birleşik Krallık’ta üreteceğiz.”

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Söz konusu yeni elektrikli araçların Birmingham yakınlarındaki Castly Bromwich fabrikasında üretileceği ve üretilecek ilk modelin Jaguar XJ olacağı belirtilldi. 

JLR ilk elektrikli aracı olan Jaguar I-Pace modelini Avusturya’da üretmiş ve şirket, maliyet azaltma politikaları kapsamında Birleşik Krallık’ta 4 bin 500 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu. 

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