Jackie Chan, Corona virüsünün panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek

Çinli oyuncu Jackie Chan, yeni tip corona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Yuan (855 bin lira) ödül vereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Jackie Chan, vatandaşlarının hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemediğini söyleyerek “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon Yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum” dedi.

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Filmi vizyona giremedi

Chan, bilim ve teknolojinin virüsün üstesinden gelmenin anahtarı olduğunu belirterek, “Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” diye konuştu.

Öte yandan Jackie Chan’ın son filmi ‘Vanguard‘, yeni tip corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona giremedi.