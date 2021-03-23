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Yaramazlara biraz batar!

Jack Dorsey’nin ilk tweet’i 2.9 milyon dolara satıldı: ‘Mona Lisa almak gibi’

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’nin 2006 yılında paylaştığı ilk tweet’i NFT olarak 2.9 milyon dolara (yaklaşık 22.5 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) dijital malların mülkiyetini belirlemek için Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki veritabanı teknolojisi olan ‘blockchain’i kullanılan bir tür dijital imza.

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Dorsey’nin Mart 2006’da paylaştığı ilk tweet’i “Just setting up my twttr” (Twitter’ımı kuruyorum) Malezya’da yaşayan işinsanı Sina Estavi’ye satıldı.

Tweet üç ay önce hayata geçen ‘tweet pazarı’ olarak nitlendirilen Cent tarafından satışa çıkarılmıştı.

Satın alma işlemi kripto para birimi Ether (ETH) kullanılarak yapıldı.

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Cent’in CEO’su Cameron Hejazi, tweet’in satış esnasında 2 milyon 915 bin 835 dolara karşılık gelen 1630.5825601 ETH’ye satıldığını doğruladı.

Teknoloji şirketi Bridge Oracle’ın CEO’su Estavi alışverişini şu sözlerle yorumladı: “Bu sadece bir tweet değil. Bence yıllar sonra insanlar bu tweet’in gerçek değerini anlayacak, tıpkı Mona Lisa tablosunda olduğu gibi.”

Açık artırmadan elde edilen gelirin yüzde 5’i Cent’e ait, geri kalanı ise Dorsey’ye… Dorsey bu parayı bitcoin formatında Afrika’da Covid-19’dan etkilenenler için bağışlayacağını duyurmuştu.

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