Jack Dorsey ilk tweet’ini satılığa çıkardı: Teklif 2.5 milyon dolara ulaştı

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, 2006 yılında paylaştığı ilk tweet’ini açık artırmayla satışa çıkardı. Tweet için yapılan teklif 2.5 milyon doları (yaklaşık 19 milyon lira) buldu.

Dorsey, Twitter’da Mart 2006’daki ilk paylaşımında, “Just setting up my twttr” (Twitter’ımı kuruyorum) yazmıştı.

Reklam

Tweet, fotoğraf, video ve diğer online medya türlerinin sahibini belirlemek için kullanılan dijital sertifika yöntemi değiştirilemez token (NFT) olarak satılacak.

NFT’ler dijital malların mülkiyetini belirlemek içinBitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki veritabanı teknolojisi olan ‘blockchain’i kullanıyor.

Söz konusu tweet açık artırma sonlandığında kamuya açık kalmaya devam edecek.

Reklam

Alıcıya Dorsey tarafından dijital olarak imzalanarak doğrulanmış ve ayrıca orijinal tweet’in metaverisini içeren bir sertifika verilecek.

Tweet üç ay önce hayata geçen tweet pazarı olarak nitlendirilen ‘Valuables by Cent’ tarafından satışa çıkarıldı.

Platformun sitesinde tweet satın almak önemli birinden imza almaya benzetilerek şu ifadelere yer verildi: “Dijital içerik sahibi olmak finansal bir yatırım anlamına geliyor. Manevi bir değeri var. İmzalı baseball kartı gibi NFT’lerde de içerik yaratıcısının imzasını taşıyor. Bu da onları nadir bulunan, eşsiz ve değerli bir şey yapıyor.”